Собянин открыл новую школу в районе Коммунарка

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №338 в Коммунарке. Строительство на улице Александры Монаховой было завершено в конце минувшего года.
В здание площадью свыше 25 тысяч квадратных метров несколько блоков разной этажности. Создано комфортное безопасное пространство для обучения 1100 учеников с 1 по 11 классы.
Есть универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон и робо-класс. Здесь будут реализовывать и городские образовательные проекты по математике, психологии и медицине.
"Все здесь есть для прекрасной учебы. Не центр Москвы, но вы видите, школа здесь даже лучше, чем некоторые школы в центре Москвы. Оборудована всем необходимым, рядом метро, хорошая дорога. Так что, я надеюсь, вам здесь будет комфортно жить и учиться", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").