В институте оториноларингологии им. Свержевского помогли пациенту с редким заболеванием

Заболевание, которым страдал Станислав Слепцов, несмертельное. Люди с ним живут годами. Но вот только это не жизнь, а сплошное мучение - отчетливо слышать движение своих глаз и суставов, работу сердца. Синдром Минора - так называется очень редкая патология, при которой слух становится слишком острым. Ухо улавливает звуки работы всего организма. А потому пациенты часто не могут даже просто лежать. Постоянно одолевает шум, внутренняя пульсация в сочетании с приступами головокружения. Так было и у Станислава.

И так на протяжении десяти лет. Станислав ходил по разным клиникам, но точный диагноз поставить не могли. В институте оториноларингологии имени Свержевского провели углубленное обследование и поняли, что у пациента действительно редкое заболевание. К счастью, здесь научились справляться с этим недугом.

Хирурги восстановили герметичность внутреннего уха при помощи всего нескольких разрезов и специального оборудования. Это инновационная малоинвазивная технология, которая помогает избежать серьезного вмешательства в структуры головного мозга. При этом раньше для лечения патологии применяли трепанацию черепа. Результаты были непредсказуемыми.

"Методика отличается от общепринятых, потому что, в основном, используется нейрохирургический подход. Такой массивный, масштабный через среднечерепную ямку. Мы выходим на верхний полукружный канал и пломбируем оба конца данного канала, не открывая сам череп", - пояснил Евгений Гаров, заведующий научно – исследовательским отделом микрохирургии уха, врач сурдолог-оториноларинголог НИКИО им. Л.И. Свержевского.

Высокотехнологичная операция идет около двух часов. Мучительные симптомы проходят практически сразу. Но главное, что восстановление протекает быстро и без осложнений. Пациент уже на следующий день спокойно может ходить и вести привычную жизнь.

Сейчас Станислав проходит восстановление. Больше не слышит неприятные звуки, головокружения тоже прошли. Через пару месяцев ему нужно будет пройти обследование, чтобы подтвердить полное выздоровление.