Трампа предупредили о серьезных рисках удара по Ирану

Дональда Трампа призвали отказаться от ударов по Ирану. Последствия такой атаки несут слишком большие риски, предупредил президента США бизнесмен, бывший глава крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Как написал предприниматель в социальной сети Х, Иран нанесет ответный удар по американским базам и Израилю. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого Дотком называет "безумным военным преступником", может применить ядерное оружие против Ирана. Бизнесмен предупреждает Трампа, что ответственность в этом случае ляжет на него.

Трамп 12 января пригрозил Ирану "невиданными ранее ударами" в случае атаки Тегерана на американские военные объекты. Сообщается также, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану.