Роскомнадзор высказался о разблокировке Roblox

Оснований для разблокировки в России популярной игры Roblox в настоящий момент нет.

Об этом РИА Новости заявили в Роскомнадзоре. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в игре начали требовать подтверждение возраста.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому игровому интернет-сервису Roblox – это конструктор, где пользователи могут создавать свои игры и играть с другими. По данным надзорного ведомства, на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Позднее в Roblox заявили, что внесут коррективы в свою работу, чтобы добиться снятия блокировки в России.