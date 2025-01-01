Ларисе Долиной грозит арест: названо главное заблуждение певицы

Лариса Долина отдыхает на элитном курорте за границей вместо того, чтобы, как говорят, отдать ключи от пятикомнатной квартиры в Хамовниках новой владелице, матери-одиночке Полине Лурье.

Вообще передача ключей планировалась еще в конце 2025 года, потом 9 января 2026 года, но мероприятие так и не состоялось. Вместо народной артистки приехал ее представитель, у которого не было полномочий на передачу ключей. Теперь говорят, что певица окончательно расстанется с квартирой не раньше 20 января.

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, какие последствия может повлечь такое поведение Ларисы Долиной. Первым шагом станет возбуждение исполнительного производства. Судебный пристав вынесет официальное требование освободить квартиру. За неисполнение накладываются штрафы.

Далее певицу могут принудительно выселить, то есть присутствие Ларисы Долиной необязательно. "Отсутствие Долиной в стране не блокирует исполнение: вскрытие квартиры, замена замков, фактическая передача объекта собственнику", - подчеркнул адвокат.

А если будет доказано, что певица удерживала квартиру без законных оснований, с нее могут взыскать компенсацию.

Более того, Ларисе Долиной грозит арест. При систематическом и злостном игнорировании судебного акта возможна квалификация по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда). Жорин отметил, что на практике к этому приходят не сразу, но игнорирование требований приставов, демонстративное уклонение, длительное неисполнение — все это формирует нужную доказательственную базу.

Также на Ларису Долину могут лечь ограничительные меры. Это запрет на регистрационные действия с имуществом, арест банковских счетов и ограничение на выезд из страны.

Сергей Жорин подчеркнул, что главное заблуждение певицы это вера в то, что "если не взаимодействовать с системой, она остановится". Но на самом деле, утверждает адвокат, как раз все наоборот. Процесс идет и без участия человека, а его позиция с каждым шагом становится все слабее, передает Teleprogramma.org.