Мантуров доложил Путину о развитии промышленности в России

Владимир Путин принял сегодня в Кремле Дениса Мантурова. Первый заместитель председателя правительства доложил президенту об итогах развития производства и торговли за прошедший год.

В промышленности рост составил около трёх процентов. Однако в отдельных отраслях, в частности, в фармацевтике и радиоэлектронике, превысил 15. На 23 процента увеличились инвестиции в обрабатывающее производство.

Активно развивается внешняя торговля. Новые торгпредства открываются в странах СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Успешные показатели демонстрируют ракетно-космическая отрасль и оборонно-промышленный комплекс.

Приоритетом ОПК остаётся решение задач специальной военной операции. Предприятия уже выполнили все задания гособоронзаказа. Только в прошлом году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.