Собянин сообщил об открытии лыжно-биатлонной трассы в "Лужниках"

В Москве в "Лужниках" открылась лыжно-биатлонная трасса. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, она будет работать всю зиму.

Вход свободный, но для посещения нужно заранее зарегистрироваться. Длина маршрута - три километра. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Оборудованы раздевалки и прокат инвентаря.

Запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Трасса работает уже пятый сезон - за это время ее посетили более 50 тысяч любителей спорта.