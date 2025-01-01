Надежда Бабкина назвала свою единственную слабость: "И чтобы никто не доставал"

Надежда Бабкина вышла на связь с многочисленными поклонниками. Прославленная артистка объявила, что вновь возвращается к работе после продолжительных выходных. Солистка ансамбля "Русская песня" сообщила, чем занималась во время отпуска.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Надежда Бабкина призналась, что обожает лежать и ничего не делать. Таким образом она лучше всего восстанавливается после усиленной работы.

"Я первые несколько дней отпуска вообще практически не выходила из дома, просто валялась. Это моя единственная слабость. Больше мне ничего не надо. Отмокнуть, полежать, что-нибудь перекусить, опять рухнуть. И чтобы никто не доставал", - призналась Надежда Бабкина.

Теперь же популярная артистка уже вовсю вливается в работу. Так, завтра, 13 января, состоится спектакль "Бедность не порок", 16 января — "За двумя зайцами", а 20-го — "12 стульев".

Отметим, что в конце 2025 года Владимир Путин своим указом наградил певицу Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.