Терпение Лурье лопнуло после отъезда Долиной в отпуск: выселением певицы займутся приставы

Терпение Полины Лурье лопнуло после новостей о том, что Лариса Долина вместо передачи ей ключей от квартиры уехала в отпуск в Абу-Даби. Как сообщила адвокат девушки, она обратилась к судебным приставам с заявлением о принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках.

"Ждём постановления о возбуждении исполнительного производства", - сказала Светлана Свириденко агентству РИА Новости.

Адвокат Ларисы Долиной при этом уверяет, что певица готова была "добровольно передать квартиру еще с 5 января".

"Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства", — заявила Мария Пухова агентству ТАСС.

Она добавила, что Лариса Долина готова освободить квартиру после обращения Полины Лурье к приставам.

Лариса Долина должна была передать ключи от квартиры Полине Лурье 9 января, однако прислала вместо себя представителя. Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, однако подписание акта приема-передачи не состоялось из-за того, что у представителя певицы не было на это полномочий.

Как говорила Светлана Свириденко, Долина уехала из Москвы и вернется лишь 20 января.

Накануне стало известно, что народная артистка находится в Абу-Даби. Певица вместе с дочкой и внучкой проводят отпуск в пятизвездочном отделе, самый дешевый номер в котором стоит от 80 тысячи рублей за ночь.