ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Северска

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на северском направлении. Кроме того, военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали наблюдательный пункт с живой силой противника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, артиллеристы Южной группировки войск, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, выявили наблюдательный пункт с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена.

Также российские артиллеристы ликвидировали пункт запуска беспилотников ВСУ. Точным попаданием все цели были уничтожены. В ведомстве также сообщили, что операторы беспилотных систем в районе Константиновки обнаружили и уничтожили боевую бронированную машину американского производства и автомобиль ВСУ. Кроме того, расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес массированный удар по позициям формирований ВСУ на Красноармейском направлении.