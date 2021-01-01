С помощью сервиса "Библиотеки Москвы" забронировали миллион книг

На столичном портале mos.ru в апреле 2021 года появился сервис "Библиотеки Москвы". Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, менее чем за пять лет горожане забронировали более миллиона книг.

"В проекте москвичи могут найти подборки изданий по разным темам, получить персональные рекомендации от искусственного интеллекта, узнать о лекциях, выставках и других событиях в библиотеках", - отметила замглавы города.

Информация о фондах всех 440 столичных библиотек хранится в электронном каталоге платформы. На главной странице сервиса регулярно размещают подборки. В список самых востребованных русских классиков входят Федор Достоевский, Иван Тургенев, Максим Горький, Александр Грибоедов, Михаил Шолохов.