Алиса Аршавина рассказала, как потеряла нос: "Организм просто не справился"

Алиса Аршавина стала героиней нового проекта о жертвах пластической хирургии "Что я наделала". Бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина откровенно рассказала о том, как лишилась носа.

"У меня был развод, наложился огромный стресс, и мой организм просто не справился с той инфекцией, которую занесли. Я сама виновата, да. Не нужно увлекаться лишними инъекциями, особенно в области хрящей. У меня начался некротический процесс, растворялись хрящи", - сообщила Аршавина.

Она отметила, что поздно заметила неладное. По ее словам, нос изменялся в течение нескольких месяцев: то увеличивался, то мешался, отек то нарастал, то спадал. Плюс у Аршавиной была температура 37 градусов.

"Когда меня экстренно положили на операцию, доктор сказал: еще чуть-чуть, и вы бы погибли. Когда я проснулась после операции, внутри уже половины носа не было, а снаружи был лепесток", - поведала Алиса.

Видя себя в зеркале, Аршавина впала в отчаяние. Поначалу женщина предприняла попытки улучшить ситуацию, но они не привели к положительным результатам. Было только хуже. В итоге Алиса в состоянии депрессии даже не желала подниматься с кровати, передает Starhit.

Спасти Аршавину взялся пластический хирург Денис Агапов. Чтобы восстановить женщине нос, он использовал ее ушные и реберные хрящи, а также кожные лоскуты из носогубных складок. В общей сложности Аршавина перенесла 14 операций.