Населенный пункт Новобойковское в Запорожской области освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр". А подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Также целями ударов стали военные аэродромы и предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб, четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 52 украинских дрона.