Расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей не прекращает разрушительную деятельность в православном церковном пространстве. На это указывает в понедельник, 12 января, Служба внешней разведки России (СВР).

В спецслужбе заявили, что этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры.

Константинопольский патриарх Варфоломей в этой раскольнической работе пользуется поддержкой британских спецслужб, которые активно подпитывают русофобские настроения в странах Европы. Наряду с этим патриарх Варфоломей "нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир".

Церковный деятель пытается "оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры", цитирует предупреждение Службы внешней разведки РИА Новости.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подчеркнуло, что действия киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) создают риски криминализации свободы мысли, религии или убеждений. Эксперты УВКПЧ указывали, что расплывчатые или идеологически обоснованные основания роспуска религиозных организаций, такие как обвинения в экстремизме или "пророссийской принадлежности", несовместимы с принципом правовой определенности.

Cпикер МИД России Мария Захарова заверила, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения Украины. Защита прав русскоязычных и православных жителей этой страны является одной из целей российской специальной военной операции. При этом Россия призывает здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью.