Россиян предупредили о возможных изменениях в экзамене на права

Министерство внутренних дел России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав.

Как пишет "Парламентская газета", предлагается расширить перечень нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзаменам. В частности, таким нарушением может стать использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники.

Наряду с этим предлагается сократить срок, в течение которого кандидаты будут сдавать практический экзамен после прохождения теоретической части с 180 до 60 дней.

Предлагаемые нововведения коснутся и обязательных внеочередных медосмотров, установленных для профессиональных водителей. Неявка на обязательный внеочередной медосмотр будет считаться основанием для признания водительского удостоверения недействительным.

Ранее сообщалось, что в России предлагается разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинских справок. Если соответствующий проект документа МВД примут, при подаче заявлений на портале "Госуслуг" на сдачу экзамена можно не предъявлять медсправку, поскольку выданные справки уже будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал поправки, закрепляющие возможность предъявлять документы через MAX. Вместо демонстрации бумажных водительских прав можно будет открыть в своем гаджете указанный мессенджер — он обеспечит быстрый доступ к основным документам с портала "Госуслуги".