Обезьяна ранила пятилетнюю девочку в зоопарке в Балаково

Обезьяна в контактном зоопарке в Балаково Саратовской области ранила пятилетнюю девочку. Об этом сообщили агентству РИА Новости медики Балаковской городской клинической больницы.

Как рассказали врачи, девочка пришла в торговый центр на улице Минская с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку. Однако в результате примат повредил ребенку палец.

Девочку госпитализировали в детское хирургическое отделение. Ребенок проходит вакцинацию от бешенства. Это уже второй случай травмирования обезьяной в Балаково. В начале января от общения с приматом пострадала 27-летняя девушка.