Министерство обороны России сообщило, что в результате массированного удара с применением комплекса "Орешник" в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там, в частности, обслуживались переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам. Удар "Орешником" вызвал бурную реакцию европейских покровителей киевского режима.

Репортаж Елены Макаровой.