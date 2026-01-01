Сергей Собянин открыл новое здание школы №338 в районе Коммунарка

От первого звонка - к большим открытиям. И первоклашки, и старшеклассники внимательно изучают буквально все пространство вокруг. 12 января, сразу после каникул, они пошли в новую школу.

"Во-первых, нравится из-за того, что она близко к моему дому. И также из-за классов, они инновационные. Творческая мастерская допустим. Я участвую во многих олимпиадах творческих, получаю первые места, в прошлом году по экологии. И мне очень нравится, что в этой школе я могу совершенствовать свои навыки", - говорит Варвара Собякина, ученица 8 класса школы №338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

Модульная мебель в учебных классах позволит проводить занятия в новых форматах. А за счет стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественно света. Для школьников и педагогов оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека и IT-полигон.

"В вашей школе много университетов, которые с ней сотрудничают: МГУ, МФТИ, МИФИ, Сеченовка. Так что со временем выберите свои специальности, предпрофильное образование, университет, куда вы пойдете. Не центр Москвы, но, видите, школа здесь даже лучше, чем некоторые школы в центре Москвы. Оборудована всем необходимым, рядом метро, хорошие дороги. Так что, я надеюсь, вам здесь будет комфортно жить и учиться. Поздравляю вас", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Четыре этажа, два блока, и в каждом - технологии и пространство для развития. Не просто здание, а целый образовательный кластер.

"IT-полигон делится на четыре лаборатории. Можно работать с разными направлениями. То есть либо с роботами-ардуинами, либо с квадрокоптерами, либо отдельно программировать, писать какой-то код", - отметил Дмитрий Плужников, директор школы.

Расширили возможности и для дополнительного образования. Открыты кружки художественной гимнастики, хореографии, киберспорта и шахмат.

А так выглядит один из двух спортивных залов: при необходимости за счет трансформации помещения здесь можно проводить сразу несколько уроков одновременно. Помимо занятий футболом, волейболом и баскетболом, можно и попрактиковаться в теннисе.

Территорию вокруг здания также обустроили. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, мини-футбола и ГТО.

"Эта школа на 1100 учеников в районе Коммунарка - быстро развивающемся современном районе города Москвы. Школа была построена в рамках комплексной застройки территории группой компании ПИК, уже передана в систему городского образования", - указал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики.

В прошлом году свои двери для учащихся в столице открыли свыше 50 учебных заведений. В планах на 2026 год - открыть еще порядка 60 объектов образования.