У предводителя киевского режима Владимира Зеленского нет карт на руках в конфликте с Россией. Об этом напомнил президент США Дональд Трамп.

Как пишет The New York Times, американский лидер подтвердил свое мнение, согласно которому Киев ничего не может противопоставить Москве в военном или политическом контексте.

Говоря о скудных козырях Зеленского, президент Соединенных Штатов заявил, что "у него есть только одна вещь — Дональд Трамп", причем "все это знают", включая европейских спонсоров киевского режима.

Что касается дальнейших перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, Трамп затруднился с указанием конкретных сроков возможного подписания договора о мире.

Ранее американские журналисты отмечали, что Трамп признался в провале попыток обаять российского лидера Владимира Путина — харизма президента США, в которой он так уверен, дала сбой. Помощник Трампа рассказал, что его босс "совершенно переоценил" способность очаровать Путина.

Между тем напуганные "Орешником" европейские политики заговорили о диалоге с Россией. В стане сторонников мира прибыло после удара возмездия, нанесенного российскими бойцами по критически важным объектам Украины. Только глава евродипломатии Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.