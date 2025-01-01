Двухгодовалый абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF) за 2025 год.

Выходец из России набрал 19 726 баллов. Второе и третье места заняли, соответственно, шотландская вислоухая кошка из Таиланда и британская короткошерстная кошка из Беларуси.

Как уточняет РИА Новости, в предварительном рейтинге за 2026 год также лидирует кот из России — короткошерстный британец 2022 года рождения.

Между тем в Москве котов редкой породы пришлось спасать — жительница столицы разводила американских керлов в своей квартире, не заботясь об условиях содержания животных. Этот импровизированный питомник на Нижегородской улице стал кошмаром не только для его обитателей, но и для соседей. К счастью, в ситуацию вмешались волонтеры.

В то же время на Украине котов пытаются превратить в оружие политической борьбы. Украинский публицист Илько Лемко утверждает, будто украинский кот должен говорить "Няв", а не "Мяу". МИД России в ответ объяснил, что кошки на Украине мяукают вовсе не из вредности и не в знак поддержки русского языка.