Всплыли нелицеприятные данные о Романе Товстике: вот что скрывал любовник Полины Дибровой

Летом на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью. Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Путь к счастью и для Дибровой, и для Товстика оказался очень тяжелым. Влюбленным пришлось преодолеть волну небывалого хейта. Долгое время Полина сидела на успокоительных препаратах.

"Я просыпалась и боялась взять в руки телефон. Каждый раз там был миллион сообщений, заголовков… Я перестала пить успокоительные только две недели как, до этого просто жила на них, руки тряслись", — поделилась бывшая жена телеведущего.

По словам Полины, ее доводили не только незнакомцы из Сети, но и юристы с журналистами. "Знаете, когда люди ничего на самом деле не знают, но ставят клеймо и уничтожают человека", — пожаловалась Диброва.

Раскрыла Полина и нелицеприятные данные о Романе. Мужчина не смог в тот момент защитить ее, ведь сам проходил жесточайшие испытания с женой Еленой. Товстик скрывал это ото всех, но Диброва не смогла смолчать.

"Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было", — рассказала Полина, пояснив, что Товстик рыдал, потому что переживал за брошеную жену и детей.

При этом Диброва уверена, что если бы она осталась в тот момент одна, то не известно, чем бы все закончилось. "Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла", — заключила Полина.