Удар "Орешником" вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод

Минобороны России сообщило, что в результате нанесения в ночь на 9 января удара с применением комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Как уточняется в сообщении, на предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА.

Кроме того, были поражены инфраструктура заводского аэродрома и производственные цеха, а также складские помещения с готовой продукцией.

В ведомстве добавили, что в рамках массированного удара с применением "Искандера" и "Калибров" поражены производственные мощности двух предприятий.