Власти Евросоюза признают, что рано или поздно придется вступить в диалог с российским руководством. Об этом рассказала в понедельник, 12 января, официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Чиновница прокомментировала призыв главы итальянского кабмина Джорджи Мелони вновь "говорить с Россией", невзирая на разрыв отношений из-за российской спецоперации на Украине.

Пиньо назвала очевидным то, что "в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом (России Владимиром) Путиным". Конкретных сроков начала таких переговоров представитель Еврокомиссии не назвала, однако отметила, что "мы еще не на этом уровне", сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия на то России. Однако, отметил политик, "от него, по-видимому, мы еще довольно далеки".

Тем временем российский сенатор Алексей Пушков уличил европейских политиков в двойных стандартах. Он указал на то, "как засуетились датчане и разные прочие европейцы" с призывами к президенту США Дональду Трампу не притязать на Гренландию и вспомнить о нормах международного права, которые "сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии".