Москвичам рассказали, когда прекратятся снегопады

В Московском регионе прогнозируется постепенное прекращение снегопадов с усилением морозов. Об этом рассказал в понедельник, 12 января, метеоролог Михаил Леус.

Как рассказал эксперт в Telegram-канале, небольшой снег еще может пойти в столице до конца рабочей недели, однако его с каждым днем будет все меньше и меньше.

Температура в Москве хотя и снизится, но останется довольно комфортной. В дневное время в будни ожидается около шести-семи градусов мороза. В субботу подморозит до восьми-девяти градусов ниже нуля. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже минус 10-13 градусов.

Однако по Московской области возможны и более низкие показания термометров, предупредил Михаил Леус.

Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал RT, что погода без осадков ожидается ближе к Крещению — православные отмечают его 19 января. Тогда же, по словам эксперта, наступит и усиление морозов до 20-25 градусов мороза.

В столице продолжаются работы по ликвидации последствий аномального снегопада. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря основательной подготовке к разгулу стихии праздники прошли в штатном режиме, а также поблагодарил всех сотрудников городского хозяйства за работу.

Снежный апокалипсис проявил себя также на Дальнем Востоке и в Центральной России. В Саратовской области дороги заметало буквально на глазах. В Белгородской области на подъемах застряли десятки большегрузов. В Воронеже не выдержавшие испытание стихией водители пересели на собачьи упряжки, а кто-то и вовсе встал на лыжи.