В семье Максима Фадеева случилось страшное горе: "Сегодня простился с ней в последний раз"

В семье Максима Фадеева в новогодние каникулы случилось страшное горе, умерла мама композитора Светлана Петровна. Ей было 78 лет.

Трагические новости сообщил сам Фадеев. Причину смерти Максим не стал называть. Он лишь поделился, что 12 января прошли похороны.

"Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее, от чистого сердца (имя при крещении — Фатинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама", — написал музыкант на своей странице в соцсети.

Фадеев не стал уточнять, упокоилась Светлана Петровна в Москве, где сейчас живет ее сын, или же на своей родине в зауральском городе Кургане.

Отметим, что Максим часто рассказывал в соцсетях о маме, публиковал фото и видео с ней. По словам Фадеева, любовь к музыке передала ему именно Светлана Петровна, которая долгое время работала музыкальным руководителем одного из Дворцов культуры.