Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи

Российские правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, положения которой направлены на реализацию новой стратегии в области здравоохранения. Об этом рассказал в понедельник, 12 января, глава кабмина Михаил Мишустин.

Как подчеркнул политик, в стране будет продолжена реализация национальных проектов и развитие инфраструктуры здравоохранения. При этом, конечно, нужно обязательно прислушиваться к мнению граждан и врачебного сообщества.

Главная задача, которая стоит в этой области перед властями России, – обеспечить доступность качественной и современной медицинской помощи по всей стране.

Для этого, в частности, увеличены объемы оказания бесплатной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных и круглосуточных стационаров, сообщает пресс-служба правительства.

Между тем московские больницы уже три года работают по новому стандарту экстренной помощи. Его внедрили, чтобы сократить время с момента поступления пациента в стационар до начала оказания медпомощи. По новому стандарту в столице работают все приемные отделения взрослых больниц и шесть флагманских центров. Каждый из них способен принять порядка 200 неотложных пациентов в день.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что целью столичных властей является создание в Москве лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения. Это требует перехода от отдельных мероприятий к комплексной программе полного обновления материально-технической базы. Уже сейчас в активной фазе реализации находится несколько масштабных проектов.