Новое использование российскими бойцами ракетного комплекса "Орешник" позволило России напомнить Соединенным Штатам о реальном балансе сил. На это указывают китайские журналисты.

Как пишет NetEase, американские власти попытались развернуть агрессивную политику угроз и ультиматумов, похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро и захватив танкер "Маринера", в экипаж которого входили граждане России.

Когда новость о захвате танкера дошла до Кремля, российская сторона отреагировала быстро и решительно, подчеркивают китайские журналисты. Буквально на следующий день после применения Россией гиперзвукового комплекса "Орешник" по объектам во Львовской области Украины тон США резко смягчился: Вашингтон проявил желание снизить напряженность, а президент США Дональд Трамп распорядился освободить российских граждан с захваченного танкера.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара "Орешником" в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА.

Напуганные "Орешником" европейские политики заговорили о диалоге с Россией. В стане сторонников мира прибыло после удара возмездия, нанесенного российскими бойцами по критически важным объектам Украины. Только глава евродипломатии Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.