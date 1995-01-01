Что стало с могилой умершего на льду фигуриста Сергея Гринькова

Сергей Гриньков скончался 20 ноября 1995 года в США. Фигуристу было всего 28 лет. Похоронили спортсмена в Москве на центральной аллее Ваганьковского кладбища.

Историю Сергея Гринькова и Екатерины Гордеевой знают, пожалуй, даже те, кто не слишком интересуется фигурным катанием. Их поставили в пару, когда Кате было 11, а Сереже 15, и так, рука об руку, они шли к своим победам, а потом и семейному счастью. Дважды олимпийские чемпионы, четырежды чемпионы мира и трижды — Европы, а еще родители прекрасной дочери.

Их счастье было абсолютным, но таким мимолетным. Во время одной из тренировок в Лейк-Плэсиде Сергей почувствовал себя плохо, спортсмен медленно опустился на лед и больше не смог подняться. Его еще успели отвезти в больницу — прямо в тренировочном костюме и в коньках, но врачи оказались бессильны. У 28-летнего фигуриста произошел обширный инфаркт.

Екатерине тогда было 24 года. Она осталась одна с маленькой дочкой на руках. Настолько трагичный финал истории любви и побед поразил миллионы людей по всему миру, даже в Канаде и США в нескольких православных храмах прошли панихиды по Сергею, а на похороны в Москве собрались тысячи людей.

Спустя несколько лет на могиле фигуриста установили памятник в виде гранитной арки, вероятно, означающей небесный свод, сквозь который уходит в иной мир душа. Рядом разместили фотографию Гринькова и хрустальный кристалл, символизирующий лед. Но в 1999 году вандалы отпилили кристалл и попытались прямо на кладбище разбить его на куски. Видимо, их спугнули, и злоумышленники просто бросили хрусталь на асфальт.

Элемент был восстановлен, но некоторое время спустя его снова попытались стащить и разбить. Тогда Екатерина решила просто отказаться от кристалла. Лишь спустя годы хрусталь вернули на могилу. Он и сейчас стоит под гранитной аркой. На кладбище теперь установлены камеры, и больше никто не пытается украсть кристалл с погоста.

Поклонники даже спустя 20 лет после смерти фигуриста несут ему цветы и оставляют записки. За могилой явно ухаживают, хотя Гордеева давно обосновалась за океаном, вместе со своим третьим мужем, тоже олимпийским чемпионом в парном катании Давидом Пеллетье, Екатерина живет в Канаде.