МИД Армении вызвал посла России

Министерство иностранных дел Армении вызвало в понедельник, 12 января, российского посла в Ереване Сергея Копыркина. Дипломату вручена нота протеста.

Как уточнило внешнеполитическое ведомство, официальный Ереван возмущен заявлениями, которые позволил себе в эфире российского государственного телеканала ведущий Владимир Соловьев.

РБК поясняет, что речь идет о высказываниях Соловьева о динамике российско-армянских отношений. Телеведущий заявил, что потеря Армении не в интересах России, а также рассказал, почему Москва "не может начать СВО в других точках нашей зоны влияния", игнорируя международное право.

Спикер армянского МИД Ани Бадалян назвала подобные высказывания "неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва сохраняет контакты с Ереваном, хотя представители Армении "на данном этапе воздерживаются от участия в заседаниях" ОДКБ. Российский лидер подчеркнул, что таков выбор Еревана.

До того в Кремле заявили, что выход из Организации договора о коллективной безопасности или заморозка членства в ОДКБ – это суверенное дело Армении. При этом Москва заинтересована в максимальном развитии отношений с Ереваном по всем направлениям, поэтому наблюдает за балансированием Армении.