Еврокомиссия предрекла распад НАТО из-за позиции Трампа по Гренландии

Попытка Соединенных Штатов получить контроль над Гренландией военным путем будет означать распад Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в понедельник, 12 января, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что все союзники по военному блоку "должны уважать друг друга, включая США как крупнейшего члена НАТО".

Рютте подтвердил, что "существуют опасения по поводу Арктики, включая Гренландию". Однако он выразил убежденность в возможности найти "решение, которое обеспечит безопасность США и подтвердит, что Гренландия является частью Дании", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовало заявление губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, которого американские власти назначили спецпосланником по Гренландии, о том, что Дания после Второй мировой войны оккупировала Гренландию якобы в обход Устава ООН.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в любом случае получит контроль над Гренландией — тем или иным способом. По мнению американского лидера, одной аренды датской автономии недостаточно: в интересах национальной безопасности Соединенные Штаты должны именно владеть территорией.