"Путь американского девелопера": Камкин о притязаниях Трампа на Гренландию

Насколько твёрдо американская правящая верхушка поддерживает желание главы Белого дома присоединить Гренландию? Сможет ли Трамп навязать западным странам свои правила или, наоборот, давление Вашингтона вызовет активное сопротивление европейцев?

Территориальные амбиции Дональда Трампа Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". Своё мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Трамп – это олицетворение американского цивилизационного духа. Если посмотреть на всю историю территориальных приобретений США, это либо аннексия, либо приобретение. С Гренландией Трамп решил пойти по такому же пути. Это путь американского девелопера", - отметил он.

