В Сеть слили честное фото Анны Седоковой: в жизни совсем не такая, как под фильтрами

Анна Седокова год назад пережила страшную травлю. После смерти Яниса Тиммы певица попала в клинику с нервным срывом. Она боялась выходить из дома и подумывала о завершении карьеры.

Артистка в итоге нашла в себе силы вернуться к обычной жизни, но перенесенный стресс не прошел бесследно. Анна значительно прибавила в весе. Седокова сама об этом рассказала и заявила, что и не думает комплексовать из-за этого.

Правда, певица лукавит. На своей странице в соцсети Анна хвастается округлившимися формами, но при этом все фотографии выставляет с фильтрами или после обработки в фотошопе.

Как на самом деле сейчас выглядит Седокова, показал один из ее поклонников. 43-летнюю певицу сняли на вечеринке в Дубае. Судя по честному кадру, артистка не столько поправилась, сколько отекла. К тому же, у нее появился заметный животик. "В жизни совсем не такая, как под фильтрами", — заявил один из фанатов Анны.

Певица же не обращает внимания на негатив в свой адрес. Она не раз говорила, что после произошедшего с Тиммой, больше не переживает из-за недоброжелателей, за год Седокова научилась игнорировать хейт.