Казармы 26-го воздушно-десантного полка в городе Цвайбрюккен. Кадры архивные. Сейчас местные военные и на расстояние выстрела не подпускают к своему расположению журналистов. Ведь именно статьи в прессе и стали поводом для скандала и крупного разбирательства с привлечением правоохранительных органов.

"Вооруженные силы Германии оказались втянуты в скандал, связанный с сексуальными домогательствами, ультраправым экстремизмом и употреблением наркотиков в элитном полку. Это угрожает подорвать усилия по укреплению армии и увеличению набора новобранцев. Расследование касается обвинений в том, что солдаты элитного подразделения носили форму в нацистском стиле и употребляли кокаин", - пишет Financial Times.

26-й парашютный полк считается в Германии одним из самых элитных подразделений. Насчитывающий около 1700 военнослужащих. Привлекался к зарубежным командировкам в Афганистан, Мали и Судан. Порядка пяти процентов солдат - женщины. Они, по данным местной газеты, еще в прошлом году начали жаловаться на сексуальные домогательства и издевательства со стороны сослуживцев-мужчин.

Подозреваемых - несколько десятков человек. А по меньшей мере 30 солдат обвиняются в участии в инцидентах, связанных с крайне правой и антисемитской идеологией.

"Обвинения запятнали не только одно подразделение, но и важную службу, которую выполняют многие солдаты. Это представляет собой огромную проблему в серьезный момент, когда Бундесверу и нашим политикам необходимо набирать самых способных людей для военной службы", - говорит Агнешка Бруггер, член комитета по обороне Бундестага.

Несколько месяцев немецкие военные хранили молчание. Но надо отдать должное журналистам - эту тему они не забыли. Министру обороны пришлось даже удивиться: как, до сих пор все об этом помнят?

"Недопустимо, что неправомерные действия на месте, по-видимому, не были немедленно признаны таковыми и, следовательно, не были расследованы с необходимой тщательностью. Этого необходимо избежать", - добавил Борис Писториус.

Казалось бы, при чем здесь Россия? Однако в контексте поднимающего голову нацизма среди немецких солдат, наркомании и неподобающих отношений между мужчиной и женщиной генералы напомнили о "надвигающихся с Востока полчищах".

"Я практически ошеломлен - и не только самими событиями, но и тем, как с ними справлялись. Ведь именно образцовое поведение и воплощение демократических ценностей отличают Бундесвер от российских солдат", - сказал Харальд Ганте, командующий Сухопутными войсками Бундесвера.

Немецкие журналисты выяснили, что в ходе расследования бывший командующий полка Оливер Хенкель был снят с должности. На прощание заявил: его совесть чиста, а правда и справедливость восторжествуют. Теперь напор журналистов сдерживает новый командир Мартин Холле. Говорит: "В настоящее время ситуация запутанная, поэтому прозрачность крайне важна. Расследования должны быть завершены как можно быстрее. В настоящее время это ведётся по двум каналам: внутри Вооруженных сил Германии и прокуратурой Цвайбрюкена. Было установлено, что, безусловно, было несколько правонарушений".

По словам полковника, немецкие вооруженные силы являются отражением общества. Поэтому неудивительно, что социальные проблемы в стране проявились и в казармах. И, несмотря на результаты нынешнего расследования, он не исключает повторения подобных историй.