Посол России в Венесуэле раскрыл условия содержания Мадуро в США

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро содержат в американской тюрьме в нормальных условиях. Об этом со ссылкой на адвокатов лидера боливарианской республики рассказал в понедельник, 12 января, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Как отметил дипломат в эфире Первого канала, защитники Мадуро сообщают, что их клиент не жалуется на условия содержания и "подтверждает, что намерен твердо стоять до конца".

Также Мелик-Багдасаров напомнил, что после захвата американскими спецслужбами Николас Мадуро объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами стало следствием сговора и предательства. При этом президент Беларуси скептически высказался о вольном обращении американской администрации с правовыми нормами: "Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет".

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о вероятности похищения российского лидера Владимира Путина. Британский политик заявил, что "если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина".