Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в понедельник, 12 января, что поручил доработать и передать на рассмотрение на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.

По утверждению Зеленского, "это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас".

Наряду с этим обсуждается подписание документов о восстановлении и экономическом развитии Украины – как между Киевом и Вашингтоном, так и в трехстороннем формате, с привлечением Европы.

Как заявил предводитель киевского режима в соцсетях, "мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях". В ином случае Зеленский потребовал усилить "давление на агрессора", одобрительно высказавшись про "тактику как в отношении танкеров теневого флота, так и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции".

В декабре лидеры стран Евросоюза опубликовали заявление о гарантиях безопасности для Украины, согласованное на переговорах в Берлине. Подписанты предлагают создать механизм мониторинга и верификации под координацией США с участием международного сообщества. В случае возобновления боевых действий Украине сулят поддержку, включая военные, разведывательные и экономические меры.

Между тем президент США Дональд Трамп после общения с Зеленским за закрытыми дверями заявил, что мирный план по Украине согласован на 95%, а сама встреча была "потрясающая". При этом американский политик подтвердил, что все еще "есть один или два очень сложных вопроса".