Bloomberg: Текущая неделя станет для Гренландии решающей

Для Гренландии текущая неделя станет решающей, пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в материале, в течение недели американский госсекретарь Марко Рубио проведет две встречи: с министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефульвом, а также с главами МИД Дании и Гренландии Ларсом Лекке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт.

Кроме того, стало известно, что группа сенаторов США 16 января намерена провести встречу с Комитетом по внешней политике и Комитетом по Гренландии датского парламента в Копенгагене.

Ранее в Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией. Замглавы администрации США Стивен Миллер заявил: непонятно, на чем основаны территориальные претензии Копенгагена на эту местность.