Считает себя неприкосновенной? Новая выходка Ларисы Долиной шокировала россиян

Верховный суд еще 16 декабря прошлого года огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

После суда покупательница отметила, что хотела бы встретить Новый год в своем жилье. Но певица сразу отрезала, мол, ключи получите в январе. Даты назывались разные, и артистка даже начала на праздниках вывозить свои вещи. Но заселиться в квартиру Лурье все еще не может.

Выяснилось, что Лариса Александровна вместо того, чтобы решать этот вопрос, покинула Россию. Долина с дочкой и внучкой отправились в Абу-Даби. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

Если до этой выходки Лурье еще была готова ждать, то теперь терпение Полины лопнуло. Как сообщила ТАСС адвокат покупательницы, она обратилась к судебным приставам с заявлением о принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках. ФССП уже рассмотрела этот вопрос и дала Ларисе Долиной 5 дней на добровольную передачу квартиры.

По словам адвоката Сергея Жорина, если до конца недели певица не освободит жилье, приставы имеют право "вынести ее под белы рученьки" из квартиры.

После суда многие россияне поддерживали певицу, сочувствовали ей, ведь Лариса Александровна стала жертвой мошенников. Но после новостей о том, что Долина уехала на дорогой курорт, народ шокирован и возмущен. "Считает себя неприкосновенной!" — уверены пользователи Сети.