Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Максим Проценко с сослуживцами, продвигаясь к позициям неприятеля, попали под удар FPV-дрона. Максим оказал первую помощь пострадавшему товарищу и эвакуировал его в безопасный район. А наши бойцы смогли без потерь занять новые рубежи.

Рядовой Александр Алтунин под миномётным обстрелом противника поддерживал огнём наступление штурмовиков. Несмотря на полученные ранения, Алтунин отразил несколько вражеских атак и не допустил прорыва нашей обороны.