Российские вооруженные силы нанесли очередные удары по военным тылам ВСУ. Приходят сообщения о взрывах в Одессе и Киеве. Есть сведения о прилетах по объектам вражеского ВПК в Павлограде Днепропетровской области, а также складам беспилотников и казармам операторов у города Шостка Сумской области. Это ответ на террористические атаки украинского режима по гражданской инфраструктуре на территории России.

Тем временем в ходе спецоперации бойцы группировки "Днепр" освободили село Новобойковское. В зоне ответственности группировки "Восток" экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений украинских боевиков. "Грачи" точно отработали по вражеским целям парами с малых высот.

По живой силе и технике неприятеля на Красноармейском направлении удары наносят артиллеристы 14-й гвардейской бригады группировки "Центр". Получив данные от разведки, расчёт РСЗО "Град" не оставил противнику ни единого шанса.

Тульские десантники в Сумской области не дали возможности врагу провести замену. В режиме "свободной охоты" операторы наших дронов быстро обнаружили и ликвидировали бронеавтомбиль западного производства с пехотой, а также квадрокоптеры типа "Баба Яга".

Новые подробности о том, как освобождали Гуляйполе в Запорожской области, сообщили бойцы группировки "Восток". Противник заранее подготовил серьёзные оборонительные укрепления. Несмотря на это, наши передовые отряды смогли обеспечить ввод основных сил.

А в дельте Днепра в Херсонской области для уничтожения плавсредств ВСУ успешно применяют безэкипажные катера наши подразделения беспилотных систем. "Сириус-82" способен нести две якорные мины и не позволить врагу форсировать реку. Очередную удачную операцию ударных БЭКов подтвердили кадры объективного контроля.