ПВО сбила 11 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 13 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщзили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над территорией Ростовской области. По одному дрону ВСУ ликвидировано над Белгородской, Курской, Орловской областями и над территорией Республики Крым.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранним утром 13 января сообщил, что силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог. Как написал глава региона в Telegram, информация о пострадавших не поступала, данные о последствиях на земле уточняются. Губернатор призвал жителей соблюдать предельную осторожность и не выходить на улицу.