Индия закупает продукцию оборонной промышленности там, где можно получить ее наиболее удобным способом. Об этом заявил в понедельник, 12 января, первый заместитель индийского министра иностранных дел Викрам Мисри.

Дипломат высказался после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости развивать сотрудничество с Нью-Дели, чтобы сократить зависимость Индии от России.

Как подчеркнул Мисри, подход Индии к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами с учетом множества факторов. Замминистра заверил, что это "не идеологический подход" и нельзя сказать, "что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого".

Нью-Дели задействует "отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени", цитирует заявление индийского политика РИА Новости.

В августе индийское Минобороны опровергло публикации западных средств массовой информации о том, что Индия якобы поставила на паузу закупки вооружений у Соединенных Штатов из-за повышения таможенных пошлин. Ведомство заявило, что указанная информация "является ложной и сфабрикованной".

При этом американский министр торговли Говард Латник напомнил, что исторически Индия приобретала значительный объем военной продукции у России. Однако в Вашингтоне убеждены, что "это должно прекратиться", поскольку хорошую альтернативу российским поставкам представляют Соединенные Штаты.