"Одинока и беспомощна": Лолита Милявская сообщила о болезни

Лолита Милявская вышла на связь с поклонниками и рассказала, что заболела. Артистка посетовала, что никто не пришел ей на помощь.

62-летняя исполнительница хита "Пошлю его на" столкнулась с неприятностями во время новогодних праздников. Лолита отправилась на отдых за границу и подхватила там вирус. У звезды поднялась температура, ей было очень плохо, Милявская даже не могла выйти из номера.

По словам певицы, ей было трудно дышать. При этом в отеле не было градусника и артистке пришлось просить соотечественников, которые отдыхали рядом, пощупать ее лоб — чтобы понять, есть ли температура. В итоге изможденной болезнью Лолите пришлось самой идти в аптеку за термометром и лекарствами.

У Милявской не было сил даже держать в руках телефон. Но сейчас певице лучше, правда, отпуск безнадежно испорчен, а впереди много работы.

Единственный позитивный момент, который растрогал Лолиту до слез — цветы от поклонников. Букет Милявской прислали россиянки, которые на ощупь помогали ей определить состояние здоровья.

Поклонники артистки неоднозначно отнеслись к ее рассказу. Кто-то упрекнул Лолиту, что она "разносила заразу по отелю", а кто-то заметил, что певица "одинока и беспомощна", потому что не заводить отношения и родить лишь одного ребенка — был ее выбор.