Супермаркеты на Украине массово закрываются из-за отсутствия света и тепла

Крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты в Киеве из-за проблем с электроснабжением. Об этом пишут в понедельник, 12 января, украинские средства массовой информации.

Закрывают, например, супермаркеты ретейлеров "АТБ", "Аврора" и "Сильпо". Объясняют это тем, что генераторы, питающие оборудование магазинов, не выдерживают нагрузку. С вынужденными закрытиями магазинов из-за отсутствия электроэнергии сталкиваются и жители Киевской области.

При этом генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко объясняет экстренные отключения света в украинской столице тем, что инфраструктура не выдерживает нагрузки. Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк назвал системной проблемой уязвимость крупных энергетических объектов, подчеркнув, что требуется немало времени и ресурсов для их восстановления.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркивал, что возможности и ресурсы для ремонта поврежденных энергетических объектов на Украине практически иссякли, их "хватит максимум еще на два-три удара".

10 января российское Министерство обороны рассказало, что авиация и ракетные войска ВС России нанесли точечные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего.