Иран объявил о готовности к военному сценарию с США

Если Соединенные Штаты захотят реализовать военный сценарий в Иране, власти исламской республики к этому готовы. С таким предупреждением выступил в понедельник, 12 января, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как подчеркнул дипломат в интервью телеканалу Al Jazeera, "наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной".

Говоря о событиях последних недель в Иране, политик рассказал, что "обученные террористические элементы" проникли в ряды протестующих и нападали на участников протестов и сотрудников служб безопасности. Целью организаторов этих действий было втягивание США в войну против Ирана.

При этом Аракчи выразил сомнения в готовности американской администрации начать конструктивные и честные переговоры, но пообещал, что "как только они будут готовы, мы изучим этот вопрос".

Ранее Аракчи рассказал про "огромное число документов", свидетельствующих о причастности Соединенных Штатов и Израиля к террористическим действиям в Иране. В то же время советник иранского верховного лидера Али Шамхани предупредил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ.

На этом фоне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. Выразив соболезнования в связи с многочисленными жертвами протестов, политик подтвердил готовность Москвы развивать сотрудничество с Тегераном.