Стас Садальский перенес операцию на сердце: артист в реанимации

Станислав Садальский перенес вторую операцию на сердце. Актер находится в реанимации, он восстанавливается после хирургического вмешательства.

О произошедшем Садальский рассказал сам. Артист нашел в себе силы выйти на связь в соцсети. Станислав Юрьевич опубликовал фото из реанимации. На снимке он позировал с врачом.

"Знакомьтесь: Александр Владимирович Иванов, заведующий отделением эндоваскулярной терапии ЦВКГ имени Вишневского. Профессионал, руки золотые", — представил актер своего хирурга.

По словам Садальского, первую операцию на сердце он перенес шесть лет назад. Но уже тогда врачи предупреждали, что через время может понадобиться еще одна.

"Сегодня установили второй стент. Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой", — признался актер.

Станислав Юрьевич надеется, что уже через пару дней его отпустят домой. Артист заверил, что чувствует себя хорошо, ведь операция прошла отлично.