Власти США пригрозили продолжить захватывать танкеры

Вашингтон продолжит захватывать танкеры, которые будут следовать из Венесуэлы без разрешения американских властей. Об этом заявили в понедельник, 12 января, в Белом доме.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, 31 миллион баррелей нефти в настоящее время направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Вырученные деньги поступят на счет, который контролируется американским правительством.

Попытки обойти контроль США при транспортировке и продаже нефти будут пресекаться, предупредила чиновница. Однако она заверила в интервью Fox News, что временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и ее команда активно сотрудничают с Соединенными Штатами.

В то же время Би-би-си сообщает, что правительство Великобритании подготовило юридические основания для задействования своих Вооруженных сил для задержания судов, якобы имеющих отношение к так называемому теневому флоту России. Однако пока нет понимания, когда официальный Лондон даст военным соответствующую отмашку.

Что касается Евросоюза, европейские чиновники заявили, что члены интеграционного объединения должны самостоятельно решать, следовать ли примеру Соединенных Штатов в отношении российских танкеров. Вместе с тем в Еврокомиссии заверили, что разделяют "общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них".