Выяснилось, чем грозит Земле новый мощный взрыв на Солнце

Уже второй сильный взрыв произошел на обратной стороне Солнца за последние несколько суток. Об этом рассказали в понедельник, 12 января, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточнили ученые в своем Telegram-канале, на невидимой солнечной стороне находится в данный момент крупный центр активности, который произвел за четыре дня уже две вспышки. Они, предположительно, относятся к высшему X-классу.

Влияние произошедшего события на Землю на данный момент полностью исключено, но прогнозы на неделю можно будет сформировать только после того, как центр активности выйдет на видимую сторону и станет доступным для наблюдения.

До того пик солнечной активности предрекали россиянам непосредственно к Новому году — выбросы плазмы грозили омрачить праздники. На Земле в такие периоды наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает. Метеозависимые люди жалуются на резкое ухудшение самочувствия.

Тем временем жителей ряда российских регионов проверяют на прочность снегопады. Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что погода без осадков ожидается ближе к Крещению — православные отмечают его 19 января. Тогда же, по словам эксперта, наступит и усиление морозов до 20-25 градусов мороза.