Законопроект "Об аннексии Гренландии" внесли в конгресс США

Республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США. Об этом 12 января он сообщил в социальной сети X.

"Сегодня конгрессмен Файн представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", — сказано в заявлении, которое опубликовал конгрессмен.

Он добавил, что контроль над островом позволит США контролировать арктические морские пути и архитектуру безопасности.

"Приобретя Гренландию, мы предотвратим контроль наших противников над арктическим регионом и защитим наш северный фланг от России и Китая", — написал Фейн.

В случае принятия закон позволит президенту США Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Согласно указанному в нем требованию, Трамп должен будет представить в конгресс отчет об необходимых для этого поправках.