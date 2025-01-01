Россия намерена продолжать решение поставленных задач военными методами до тех пор, пока Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами", — сказал Небензя.

Он добавил, что ни одно враждебное действие со стороны "неонацистской клики" в Киеве не останется без должной реакции Москвы. Дипломат подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в России.

"Наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам. Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 человек погибло", — сказал Небензя.