Небензя на заседании Совбеза ООН высказался об ударах ВСУ

Россия не оставит без ответа ни одно из нападений на мирных граждан со стороны Украины. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул: только за декабрь от ударов ВСУ погибли 56 гражданских лиц, число пострадавших превысило 300. Однако западные спонсоры режима продолжают игнорировать факты обстрелов жилых кварталов и населённых пунктов. И по-прежнему обвиняют во всём Россию.

Причём, молчаливую позицию занимает и генеральный секретарь ООН. Небензя напомнил: Москва никогда не отказывалась от переговоров, а ответственность за преступления киевского режима лежит на тех, кто вооружает и поощряет его безнаказанность.